Губернатор Беглов: 27 июля в ДНР вспоминают детей-жертв войны на Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Сейчас наши парни бок о бок с жителями Донбасса на передовой приближают момент, когда ребята смогут спокойно заниматься своими детскими делами — играть, смеяться, ходить в школу», — уточнил Беглов.
Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщил, что два человека стали жертвами артудара со стороны Украины по городам Донецкой народной республики, ещё семеро получили ранения, включая 17-летнего подростка.