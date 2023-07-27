Губернатор Беглов: 27 июля в ДНР вспоминают детей-жертв войны на Донбассе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своих социальных сетях сообщил, что 27 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) вспоминают детей, ставших жертвами войны в Донбассе. С 2014 года в ДНР погибли более 100 детей от обстрелов украинских боевиков мирных городов и сёл.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Сейчас наши парни бок о бок с жителями Донбасса на передовой приближают момент, когда ребята смогут спокойно заниматься своими детскими делами — играть, смеяться, ходить в школу», — уточнил Беглов.

Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщил, что два человека стали жертвами артудара со стороны Украины по городам Донецкой народной республики, ещё семеро получили ранения, включая 17-летнего подростка.