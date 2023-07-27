Врач Королёва заявила, что нарезанные арбузы не стоит покупать

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, употребление каких арбузов может нанести вред здоровью.

В беседе с сайтом «Москва 24» врач объяснила, что в разрезанные или нарезанные арбузы могут попасть бактерии, которые размножаются в сладкой среде. Съев такой арбуз, человек может отравиться.

Так, Королёва советует покупать цельные арбузы с жёлтым пятном на корке.

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