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Врач Королёва заявила, что нарезанные арбузы не стоит покупать

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, употребление каких арбузов может нанести вред здоровью.
Врач Королёва заявила, что нарезанные арбузы не стоит покупать
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» врач объяснила, что в разрезанные или нарезанные арбузы могут попасть бактерии, которые размножаются в сладкой среде. Съев такой арбуз, человек может отравиться.

Так, Королёва советует покупать цельные арбузы с жёлтым пятном на корке.

Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова перечислила продукты, полезные для здоровья глаз. Среди них — яйца, рыба и орехи.

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