ВТБ в I полугодии заработал рекордные 289,8 млрд рублей по МСФО
- РИА Новости
Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Результаты за первое полугодие 2023 года — 289,8 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что это рекордные для первого полугодия значения за всю историю.
Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля.
Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.