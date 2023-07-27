ВТБ в I полугодии заработал рекордные 289,8 млрд рублей по МСФО

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчётности по итогам первого полугодия 2023 года составила 289,8 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Результаты за первое полугодие 2023 года — 289,8 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что это рекордные для первого полугодия значения за всю историю.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля.

Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.