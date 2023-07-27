Узнать больше

ВТБ в I полугодии заработал рекордные 289,8 млрд рублей по МСФО

Короткая ссылка
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчётности по итогам первого полугодия 2023 года составила 289,8 млрд рублей.
ВТБ в I полугодии заработал рекордные 289,8 млрд рублей по МСФО
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Результаты за первое полугодие 2023 года — 289,8 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что это рекордные для первого полугодия значения за всю историю.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля.

Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить