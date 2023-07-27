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Россияне на даче больше всего любят готовить еду на открытом огне

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Аналитики «ВсеИнструменты.ру» провели опрос и выяснили, чем любят заниматься жители России на даче. Оказалось, что 33% опрошенных нравится готовить еду на открытом огне.
Россияне на даче больше всего любят готовить еду на открытом огне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, 31% ездят за город, чтобы просто отдохнуть, 19% выращивают культуры и ухаживают за огородом. Ещё 18% предпочитают заниматься автомобильными работами, а 15% — спортом.

Также 37% респондентов поделились, что самое главное для них на даче — это обустройство тёплого дома, 23% считают важным иметь гараж, а 19% — тёплый душ.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что двигательная активность на даче способствует похудению.

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