Наличие отношений положительно влияет на самооценку россиян

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сеть «Мамба» провели исследование и выяснили, что наличие отношений влияет на самооценку россиян.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что наличие отношений повышает самооценку 61% женщин и 47% мужчин.

При этом 54% женщин и 50% мужчин признались, что им комфортнее находиться в отношениях, а 21% женщин и 19% мужчин грустно без них.

Вместе с тем 18% женщин заявили, что испытывают тревогу, связанную с тем, правильный ли они сделали выбор, ещё 8% сомневаются, подходят ли они своим партнёрам.

«9% мужчин признались, что они устали от отношений, им хочется побыть в одиночестве», — говорится в исследовании.

Ранее НСН со ссылкой на ВЦИОМ сообщила, что, согласно опросу, 79% россиян считают, что у них есть друзья.