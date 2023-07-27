Наличие отношений положительно влияет на самооценку россиян
Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что наличие отношений повышает самооценку 61% женщин и 47% мужчин.
При этом 54% женщин и 50% мужчин признались, что им комфортнее находиться в отношениях, а 21% женщин и 19% мужчин грустно без них.
Вместе с тем 18% женщин заявили, что испытывают тревогу, связанную с тем, правильный ли они сделали выбор, ещё 8% сомневаются, подходят ли они своим партнёрам.
«9% мужчин признались, что они устали от отношений, им хочется побыть в одиночестве», — говорится в исследовании.
Ранее НСН со ссылкой на ВЦИОМ сообщила, что, согласно опросу, 79% россиян считают, что у них есть друзья.