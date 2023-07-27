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Психолог Гришина посоветовала читать книги вместе с ребёнком, чтобы привить любовь к литературе

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Психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина поделилась советами, как привить детям любовь к чтению книг.
Психолог Гришина посоветовала читать книги вместе с ребёнком, чтобы привить любовь к литературе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению специалиста, родителю нужно начать читать книги вместе или параллельно с ребёнком, чтобы потом их вместе обсуждать.

«Предложите ребёнку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», — уточнила она.

Также психолог предложила отвезти детей в место без доступа в интернет.

«Отвезите ребёнка в то место, где нет интернета, — тогда книга окажется интересным способом времяпрепровождения», — заключила она.

Ранее эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова посоветовала водить ребёнка на городские мастер-классы и открытые уроки.

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