Психолог Гришина посоветовала читать книги вместе с ребёнком, чтобы привить любовь к литературе

Психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина поделилась советами, как привить детям любовь к чтению книг.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению специалиста, родителю нужно начать читать книги вместе или параллельно с ребёнком, чтобы потом их вместе обсуждать.

«Предложите ребёнку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», — уточнила она.

Также психолог предложила отвезти детей в место без доступа в интернет.

«Отвезите ребёнка в то место, где нет интернета, — тогда книга окажется интересным способом времяпрепровождения», — заключила она.

Ранее эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова посоветовала водить ребёнка на городские мастер-классы и открытые уроки.