Психолог Гришина посоветовала читать книги вместе с ребёнком, чтобы привить любовь к литературе
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По мнению специалиста, родителю нужно начать читать книги вместе или параллельно с ребёнком, чтобы потом их вместе обсуждать.
«Предложите ребёнку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», — уточнила она.
Также психолог предложила отвезти детей в место без доступа в интернет.
«Отвезите ребёнка в то место, где нет интернета, — тогда книга окажется интересным способом времяпрепровождения», — заключила она.
Ранее эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова посоветовала водить ребёнка на городские мастер-классы и открытые уроки.