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Практически каждого жителя России раздражают телефонные звонки от продавцов

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Сервис Битрикс24 провёл опрос и выяснил, что 95% россиян раздражают назойливые телефонные звонки от продавцов.
Практически каждого жителя России раздражают телефонные звонки от продавцов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Утверждается, что 94% респондентов поделились, что продавцы связываются с ними в неудобное время.

Также 72% опрошенных посчитали, что самым удобным способом общения с менеджерами по продажам являются мессенджеры. Каждый второй россиянин задаёт вопросы продавцам в онлайн-чатах.

Ранее начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин рассказал, что сейчас наблюдается увеличение звонков аферистов в мессенджеры.

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