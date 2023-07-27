Практически каждого жителя России раздражают телефонные звонки от продавцов

Сервис Битрикс24 провёл опрос и выяснил, что 95% россиян раздражают назойливые телефонные звонки от продавцов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Утверждается, что 94% респондентов поделились, что продавцы связываются с ними в неудобное время.

Также 72% опрошенных посчитали, что самым удобным способом общения с менеджерами по продажам являются мессенджеры. Каждый второй россиянин задаёт вопросы продавцам в онлайн-чатах.

Ранее начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин рассказал, что сейчас наблюдается увеличение звонков аферистов в мессенджеры.