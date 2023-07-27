Большинство россиян понимают, чем занимаются пиарщики
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно данным исследования, ещё 35% не знают, чем занимаются люди этой специальности.
Отмечается, что практически половина опрошенных (48%) считают работу пиарщиков важной в текущий момент.
«Сегодня профессию пиар-специалиста можно считать сформированной: о ней знают не только в узкой среде», — уточнила председатель АКОС Лилия Глазова.
Ранее аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что больше половины респондентов (64%) не хотели бы оказаться на месте начальника.