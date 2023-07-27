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Большинство россиян понимают, чем занимаются пиарщики

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Компания IFORS, Ассоциация консультантов по связям с общественностью (АКОС) и агентство PR-Consulta провели опрос и выяснили, что 65% жителей России знают о профессии пиар-специалиста, но 51% из них не хотели бы, чтобы их дети работали в этой сфере.
Большинство россиян понимают, чем занимаются пиарщики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, ещё 35% не знают, чем занимаются люди этой специальности.

Отмечается, что практически половина опрошенных (48%) считают работу пиарщиков важной в текущий момент.

«Сегодня профессию пиар-специалиста можно считать сформированной: о ней знают не только в узкой среде», — уточнила председатель АКОС Лилия Глазова.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что больше половины респондентов (64%) не хотели бы оказаться на месте начальника.

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