В Челябинской области темпы ввода жилья выросли на 3% в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона.
В ведомстве уточнили, что в январе — июне 2023 года в Челябинской области ввели 1,145 млн кв. м жилья.
Самые высокие темпы жилья наблюдаются в Саткинском (+211,9%), Брединском (+99,6%), Кусинском (+62,3%) муниципальных районах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в I квартале 2023 года запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тыс. кв. м.