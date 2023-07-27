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В Челябинской области темпы ввода жилья выросли на 3% в 2023 году

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В Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года темпы ввода жилья выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В Челябинской области темпы ввода жилья выросли на 3% в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона.

В ведомстве уточнили, что в январе — июне 2023 года в Челябинской области ввели 1,145 млн кв. м жилья.

Самые высокие темпы жилья наблюдаются в Саткинском (+211,9%), Брединском (+99,6%), Кусинском (+62,3%) муниципальных районах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в I квартале 2023 года запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тыс. кв. м.

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