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Специалист Цыганков: в жару лучше отказаться от одежды чёрного цвета

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Создатель и генеральный директор компании — производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков рассказал, какую одежду выбрать для жаркой погоды.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, в жаркую погоду лучше отказаться от обтягивающей и чёрной одежды, чтобы избежать перегрева на солнце.

«Ваше тело будет взято в тиски со всех сторон. Если это ещё и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи», — уточнил Цыганков.

Так, он посоветовал носить одежду пастельных, бежевых и белых цветов.

Ранее исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением стационара врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Хава Булуева дала советы, как понизить температуру в жару.

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