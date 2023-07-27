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Турэксперт Гажиенко назвал выгоду от отдыха в некоторых странах в низкий сезон

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Владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко назвал способ сэкономить на отдыхе за рубежом.

В некоторых странах цены на отели и услуги значительно снижаются в период низкого сезона, объяснил он в беседе с «Известиями».

Например, в ОАЭ стоимость проживания может быть дешевле в три — шесть раз по сравнению с осенними месяцами из-за очень жаркой погоды: температура воздуха там достигает +45...+50 °С.

В Таиланде в текущий момент стоит дождливая и нестабильная погода, из-за чего отдых там может быть в полтора — два раза выгоднее. То же касается и Кубы с Венесуэлой, отметил Гажиенко.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.

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