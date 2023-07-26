Модель Мика рассказала RT о конфликте с угрожающим жителям ЖК «Матч Поинт» мужчиной

Модель Мика рассказала RT о деталях конфликта с мужчиной, который угрожал жителям ЖК «Матч Поинт» в Москве.

На видео мужчина заявляет, что «его люди» будут продолжать поджидать собачников, которым якобы нельзя проходить с питомцами через двор.

Девушка рассказала, что он недавно переехал в дом и является собственником одной из квартир. По словам Мики, мужчина неоднократно вёл себя неадекватно — писал в чат дома, что разбросает яд на детской площадке, «будет убивать», если чья-то собака укусит его сына.

Когда в ЖК приехали полиция и СМИ, он напал на корреспондентов и сотрудников МВД, добавила Мика.

Ранее в МВД сообщили RT, что полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве после того, как мужчина в Москве угрожал жителям ЖК «Матч Поинт».