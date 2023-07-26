В колледжи Москвы подали более 135 тысяч заявлений с начала приёмной кампании

В столичные колледжи подали более 135 тыс. заявлений с начала приёмной кампании в 2023 году.

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, контрольные цифры приёма по более чем 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям выросли на 20%, а количество поданных заявлений на поступление уже превысило контрольные цифры приёма почти в 5,5 раза.

Абитуриенты могут направить свои документы до 15 августа — в электронном виде на портале mos.ru или подать их непосредственно в колледже. На ряд специальностей приём заявлений завершится 10 августа.

Ранее первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ценности советской системы образования.