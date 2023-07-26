Узнать больше

В «Общественной потребительской инициативе» поддержали идею нового стандарта школьной формы

Короткая ссылка
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что возможное введение нового стандарта школьной формы станет хорошим стимулом для производителей.
В «Общественной потребительской инициативе» поддержали идею нового стандарта школьной формы
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Kolesnikova

«Принятие повышенных стандартов требований к школьной форме — это позитивный момент. При этом ГОСТ не является обязательным, это ориентир, к которому надо стремиться. Добросовестные производители, которые и сейчас соблюдают все требования, используют качественные материалы и технологии, смогут легко получить этот значок», — сказал он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, значки, свидетельствующие о повышенном качестве, пользуются вниманием потребителей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить