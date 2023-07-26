В «Общественной потребительской инициативе» поддержали идею нового стандарта школьной формы

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что возможное введение нового стандарта школьной формы станет хорошим стимулом для производителей.

«Принятие повышенных стандартов требований к школьной форме — это позитивный момент. При этом ГОСТ не является обязательным, это ориентир, к которому надо стремиться. Добросовестные производители, которые и сейчас соблюдают все требования, используют качественные материалы и технологии, смогут легко получить этот значок», — сказал он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, значки, свидетельствующие о повышенном качестве, пользуются вниманием потребителей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России.