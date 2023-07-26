Володин рассказал, что Госдума в весеннюю сессию приняла 500 законов

Госдума за весеннюю сессию приняла 500 законов.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«За время весенней сессии принято 500 законов... У нас из 500 законопроектов 27%, а это 136 законов, было социально ориентированных», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.