МВД России объявило в розыск ведущую украинского телеканала «1+1» Мосейчук
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.
В марте 2022 года СК России заявил о возбуждении уголовных дел в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук, которые призывали к насилию над бойцами российской армии.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело за фейки о российских войсках на украинскую журналистку Янину Соколовскую.