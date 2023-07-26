МВД России объявило в розыск ведущую украинского телеканала «1+1» Мосейчук

МВД России объявило в розыск телеведущую украинского телеканала «1+1» Наталью Мосейчук.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

В марте 2022 года СК России заявил о возбуждении уголовных дел в отношении украинского врача Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук, которые призывали к насилию над бойцами российской армии.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело за фейки о российских войсках на украинскую журналистку Янину Соколовскую.