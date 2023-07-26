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В Петербурге отремонтируют девять автомагистралей

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В Санкт-Петербурге отремонтируют девять автомагистралей общей протяжённостью 250 км.
В Петербурге отремонтируют девять автомагистралей
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На ремонт дорог планируется выделить 12,2 млрд рублей, 1,2 млрд — из федерального бюджета.

Ремонтные работы планируют начать в августе.

Кроме того, ГТРК «Татарстан» со ссылкой на портал госзакупок передаёт, что 824 млн рублей выделили на строительство дорог под Казанью.

Победитель тендера должен будет закончить строительство дорог к 9 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на развитие сельских территорий региона было выделено 570 млн рублей с начала года.

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