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Госдума ужесточила с сентября требования к оптовой продаже этанола в России

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Госдума приняла закон, который с 1 сентября ужесточает требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России.
Госдума ужесточила с сентября требования к оптовой продаже этанола в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон ограничивает перечень лиц, которым оптовые торговцы лекарствами вправе продавать этанол.

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал о новой инициативе, согласно которой будет разрешено заводить уголовное дело против торговцев спиртным даже в том случае, если в ходе проверки обнаружат всего одну бутылку с содержанием отравляющих веществ.

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