Госдума ужесточила с сентября требования к оптовой продаже этанола в России
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что закон ограничивает перечень лиц, которым оптовые торговцы лекарствами вправе продавать этанол.
Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал о новой инициативе, согласно которой будет разрешено заводить уголовное дело против торговцев спиртным даже в том случае, если в ходе проверки обнаружат всего одну бутылку с содержанием отравляющих веществ.