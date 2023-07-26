Госдума ужесточила с сентября требования к оптовой продаже этанола в России

Госдума приняла закон, который с 1 сентября ужесточает требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон ограничивает перечень лиц, которым оптовые торговцы лекарствами вправе продавать этанол.

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал о новой инициативе, согласно которой будет разрешено заводить уголовное дело против торговцев спиртным даже в том случае, если в ходе проверки обнаружат всего одну бутылку с содержанием отравляющих веществ.