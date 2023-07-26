Госдума приняла закон о блокировке денег иностранцев, подпавших под ограничения России
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный законопроект предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, а также на иные действия против соответствующих лиц.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.