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Госдума приняла закон о блокировке денег иностранцев, подпавших под ограничения России

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Депутаты Государственной думы приняли законопроект о блокировке денег и имущества иностранцев, подпавших под российские ограничения.
Госдума приняла закон о блокировке денег иностранцев, подпавших под ограничения России
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный законопроект предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, а также на иные действия против соответствующих лиц.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.

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