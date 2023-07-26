Госдума приняла закон о блокировке денег иностранцев, подпавших под ограничения России

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о блокировке денег и имущества иностранцев, подпавших под российские ограничения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный законопроект предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, а также на иные действия против соответствующих лиц.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.