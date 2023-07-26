Специалист Жуков: в поездку на автомобиле нужно взять запасную одежду и лекарства
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
По мнению специалиста, необходимо заранее поинтересоваться, где можно будет переночевать.
«Даже планируя однодневный автомаршрут, рекомендуется заранее поинтересоваться возможностью переночевать — мало ли», — объяснил эксперт.
Он также порекомендовал взять с собой запасную одежду, обувь, пятилитровую бутылку с водой, термос и лекарства.
«Перекусы лучше выбирать те, которые быстро не испортятся», — заключил Жуков.
Ранее компания «Сервизория» провела опрос и выяснила, что 80% опрошенных российских туристов решили отдыхать этим летом в России.