Один человек пострадал при задымлении в вагонах с серой в Сасово Рязанской области

Сотрудник железнодорожной станции госпитализирован в результате задымления вагонов с серой в Сасово Рязанской области.

Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительной информации, в лечебное учреждение с подозрением на отравление парами серы госпитализирован сотрудник железнодорожной станции», — говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области.