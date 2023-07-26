Один человек пострадал при задымлении в вагонах с серой в Сасово Рязанской области
- РИА Новости
Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«По предварительной информации, в лечебное учреждение с подозрением на отравление парами серы госпитализирован сотрудник железнодорожной станции», — говорится в сообщении.
Ведомство проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области.