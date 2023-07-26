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Один человек пострадал при задымлении в вагонах с серой в Сасово Рязанской области

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Сотрудник железнодорожной станции госпитализирован в результате задымления вагонов с серой в Сасово Рязанской области.
Один человек пострадал при задымлении в вагонах с серой в Сасово Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительной информации, в лечебное учреждение с подозрением на отравление парами серы госпитализирован сотрудник железнодорожной станции», — говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области.

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