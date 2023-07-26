Глава Минюста Чуйченко: России нужен юридический щит от решений судов по санкциям

Глава российского Минюста Константин Чуйченко заявил, что России нужен юридический щит от решений судов стран Запада по санкциям.

Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в рамках второго саммита Россия — Африка в Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что в ведомстве всерьёз изучают возможность создания блокирующего статута для запрета исполнения иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных западных санкций.

«Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — отметил глава Минюста.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.