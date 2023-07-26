Глава Минюста Чуйченко: России нужен юридический щит от решений судов по санкциям
- РИА Новости
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Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в рамках второго саммита Россия — Африка в Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.
Министр отметил, что в ведомстве всерьёз изучают возможность создания блокирующего статута для запрета исполнения иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных западных санкций.
«Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — отметил глава Минюста.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.