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Глава Минюста Чуйченко: России нужен юридический щит от решений судов по санкциям

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Глава российского Минюста Константин Чуйченко заявил, что России нужен юридический щит от решений судов стран Запада по санкциям.
Глава Минюста Чуйченко: России нужен юридический щит от решений судов по санкциям
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в рамках второго саммита Россия — Африка в Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что в ведомстве всерьёз изучают возможность создания блокирующего статута для запрета исполнения иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных западных санкций.

«Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — отметил глава Минюста.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о рисках для мирового продовольственного сектора из-за санкций против России.

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