Собянин: более 3 млн медицинских изделий получила Москва по офсетному контракту

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва получила более 3 млн медицинских изделий от резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» по офсетному контракту. Изделия будут направлены для стомированных пациентов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы — на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей», — добавил Собянин.

Уточняется, что к концу текущего года компания планирует начать выпускать до 8 млн единиц изделий по 50 наименованиям. Мэр столицы отметил, что работа резидента поможет полностью обеспечить городские медицинские учреждения изделиями для стомированных пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве пять больниц и семь крупных стационаров планируют полностью перейти на цифровой документооборот до конца 2023 года.