Собянин: более 3 млн медицинских изделий получила Москва по офсетному контракту
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы — на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей», — добавил Собянин.
Уточняется, что к концу текущего года компания планирует начать выпускать до 8 млн единиц изделий по 50 наименованиям. Мэр столицы отметил, что работа резидента поможет полностью обеспечить городские медицинские учреждения изделиями для стомированных пациентов.
Ранее стало известно, что в Москве пять больниц и семь крупных стационаров планируют полностью перейти на цифровой документооборот до конца 2023 года.