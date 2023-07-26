В Ижевске благоустроят сквер имени Михаила Калашникова

Сквер имени Михаила Калашникова в Ижевске начнут благоустраивать в августе 2023 года.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ).

Планируется привести в порядок дорожки, ведущие к санаторию-профилакторию и складу университета.

Также до 1 октября отремонтируют студгородок.

Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что в Москве к 2027 году отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя.