Врач Томс: морщины на лбу могут появиться из-за злости

Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс рассказала о причинах появления морщин.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению специалиста, появление мимических морщин может быть связано с неправильным уходом за кожей, вредными привычками, стрессом, негативным воздействием внешней среды, а также эмоциями.

«При частых и интенсивных сокращениях мимических мышц кожа изгибается, и с течением времени образуются морщины», — объяснила Томс.

Например, морщины на лбу могут появиться при частом удивлении, а в межбровье — при проявлении чувства злости или раздражения.

Для коррекции складок можно обратиться за помощью к косметологу, советует врач.

Ранее врач, дерматолог-косметолог, миколог клиники «СМ-Косметология» Нана Носарева рассказала, что блеск на коже лица появляется из-за проблем с ЖКТ.