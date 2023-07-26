Врач Томс: морщины на лбу могут появиться из-за злости
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По мнению специалиста, появление мимических морщин может быть связано с неправильным уходом за кожей, вредными привычками, стрессом, негативным воздействием внешней среды, а также эмоциями.
«При частых и интенсивных сокращениях мимических мышц кожа изгибается, и с течением времени образуются морщины», — объяснила Томс.
Например, морщины на лбу могут появиться при частом удивлении, а в межбровье — при проявлении чувства злости или раздражения.
Для коррекции складок можно обратиться за помощью к косметологу, советует врач.
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