Большинство россиян спят от шести до восьми часов в день

Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, сколько часов в сутки спят жители России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что 64% опрошенных спят от шести до восьми часов в день. Ещё 23% респондентов спят по четыре — шесть часов, менее четырёх часов спят 1% экономически активных граждан. Лишь один человек из сотни опрошенных проводит во сне более десяти часов.

Также отмечается, что жители России моложе 24 лет в среднем спят дольше примерно на 7,1 часа.

Ранее стало известно, что россияне считают, что самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.