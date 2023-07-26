Узнать больше

Задымление груза произошло в нескольких вагонах в Рязанской области

Короткая ссылка
Задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области.
Задымление груза произошло в нескольких вагонах в Рязанской области
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло задымление груза (сера)», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Отмечается, что для ликвидации последствий инцидента привлечён пожарный поезд, задымление локализовано.

Ранее движение в сторону области было приостановлено на МЦД-2 из-за остановки состава по техническим причинам на станции «Печатники», позднее движение возобновили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить