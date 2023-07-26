Задымление груза произошло в нескольких вагонах в Рязанской области

Задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло задымление груза (сера)», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Отмечается, что для ликвидации последствий инцидента привлечён пожарный поезд, задымление локализовано.

Ранее движение в сторону области было приостановлено на МЦД-2 из-за остановки состава по техническим причинам на станции «Печатники», позднее движение возобновили.