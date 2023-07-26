В России продажа твёрдых сыров выросла на 8,5%

В «Ашан» провели исследование и выяснили, что россияне предпочитают покупать твёрдые сыры.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что продажа твёрдых сыров выросла на 8,5% и составила 30%. Кроме того, спрос увеличился и на сыр фета. За первые шесть месяцев 2023 года продажи этого сыра увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом продажа плавленых сыров уменьшилась на 12%.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию аналитиков экспресс-доставки «Перекрёстка», россияне стали предпочитать пить воду вместо сладких газированных напитков.