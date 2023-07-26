Врач Романенко заявила о возможности отсрочить развитие гипертонии за счёт физкультуры

Занятия физкультурой могут отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет.

Об этом терапевт, кардиолог Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что повышенное кровяное давление может давать о себе знать по-разному: кого-то бросает в жар, кто-то — испытывает озноб.

Романенко добавила, что головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, головокружение, неустойчивость при ходьбе и тошнота — поводы измерить давление.

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