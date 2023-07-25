В Тверской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 202 тысяч жителей

С начала 2023 года диспансеризацию и профосмотры в Тверской области прошли 202 653 человека, в том числе почти 80 тыс. детей. Углублённая диспансеризация была организована для 25 415 жителей.

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Об этом сообщает tverigrad.ru. Диспансеризация предусматривает плановый медосмотр и несколько дополнительных обследований. Её проводят раз в три года для жителей в возрасте 18—39 лет и ежегодно для жителей старше 40 лет, а также для ряда категорий граждан. Ранее руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог, гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова заявила, что базовые обследования нужно проходить ежегодно.