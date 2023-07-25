Число многодетных семей в Казани превысило 11 тысяч
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В частности, в столице Татарстана почти 10 тыс. семей, где воспитываются по три ребёнка.
По четыре ребёнка воспитываются в 967 семьях, по пять — в 224, по шесть — в 48, по семь — в 11, по восемь — в пяти.
Ранее сообщалось, что многодетным, а также малоимущим семьям Новосибирской области выплатят деньги к 1 сентября 2023 года в рамках поддержки для подготовки ребёнка к школе.