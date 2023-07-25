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Психолог Литвинова дала советы по организации летнего досуга для детей

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Эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова рассказала, как организовать летний досуг для ребёнка.
Психолог Литвинова дала советы по организации летнего досуга для детей
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

В беседе с Life.ru она отметила, что если ребёнок потерял интерес к учёбе и не спешит помогать по дому, то можно представить те же повседневные заботы в виде проектов. К примеру, можно попросить разработать дизайнерское решение для комнаты и провести там уборку.

Ещё один вариант — подсказать, как провести время в интернете с пользой. В частности, это учёба по роликам на образовательно-развлекательных ресурсах.

Многие городские пространства проводят летние школы, мастер-классы, открытые уроки.

Кроме того, рекомендуется идея, в основе которой лежит помощь. Например, можно посетить приют, где ребёнок поухаживает за кошкой или собакой.

Ранее клинический психолог, гештальт-терапевт Татьяна Гилёва рассказала RT, чем в ряде случаев может быть вызвана детская агрессия.

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