Психолог Литвинова дала советы по организации летнего досуга для детей

Эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова рассказала, как организовать летний досуг для ребёнка.

В беседе с Life.ru она отметила, что если ребёнок потерял интерес к учёбе и не спешит помогать по дому, то можно представить те же повседневные заботы в виде проектов. К примеру, можно попросить разработать дизайнерское решение для комнаты и провести там уборку.

Ещё один вариант — подсказать, как провести время в интернете с пользой. В частности, это учёба по роликам на образовательно-развлекательных ресурсах.

Многие городские пространства проводят летние школы, мастер-классы, открытые уроки.

Кроме того, рекомендуется идея, в основе которой лежит помощь. Например, можно посетить приют, где ребёнок поухаживает за кошкой или собакой.

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