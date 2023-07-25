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В Ставропольском крае отремонтируют три воинских мемориала

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В Курском округе Ставропольского края отремонтируют три воинских мемориала.
В Ставропольском крае отремонтируют три воинских мемориала
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.

«В посёлке Мирном реконструируют мемориал «Братская могила 901-му воину Советской армии, погибшему в 1942 — 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками», — заявили в пресс-службе.

Также работы идут на «Братской могиле 8500 воинов, погибших в 1942 — 1943 гг. при обороне Северного Кавказа» в хуторе Дыдымкин.

Ещё один объект расположен в селе Каново — это памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 — 1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Твери начали подготовку к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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