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В центре Петербурга продлят работу фонтанов с 26 до 31 июля

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В центре Санкт-Петербурга продлят работу ряда фонтанов до 02:00 с 26 по 31 июля.
В центре Петербурга продлят работу фонтанов с 26 до 31 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал».

В частности, речь идёт о фонтанах на Дворцовой набережной, Манежной площади, Казанской площади, Невском проспекте и в Александровском саду.

После 31 июля все фонтаны будут работать до 22:00.

Ранее сообщалось, что исторический фонтан, который не работал 40 лет, запустили на ВДНХ. Он находится около павильона №30 «Микробиологическая промышленность».

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