В центре Петербурга продлят работу фонтанов с 26 до 31 июля
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал».
В частности, речь идёт о фонтанах на Дворцовой набережной, Манежной площади, Казанской площади, Невском проспекте и в Александровском саду.
После 31 июля все фонтаны будут работать до 22:00.
Ранее сообщалось, что исторический фонтан, который не работал 40 лет, запустили на ВДНХ. Он находится около павильона №30 «Микробиологическая промышленность».