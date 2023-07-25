Подарки к юбилею получили более 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года
Об этом сообщает телеканал «360».
Глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева уточнила, что памятные подарки предусмотрены для жителей старше 80 лет.
«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Ранее НСН сообщала, что центры московского долголетия подготовили праздничные программы по случаю четырёхлетия.