Подарки к юбилею получили более 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года

Более 35 тыс. пожилых жителей Московской области получили подарки к своему юбилею с начала 2023 года. Им вручили жостовские подносы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева уточнила, что памятные подарки предусмотрены для жителей старше 80 лет.

«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что центры московского долголетия подготовили праздничные программы по случаю четырёхлетия.