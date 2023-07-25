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Подарки к юбилею получили более 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года

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Более 35 тыс. пожилых жителей Московской области получили подарки к своему юбилею с начала 2023 года. Им вручили жостовские подносы.
Подарки к юбилею получили более 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья с начала года

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева уточнила, что памятные подарки предусмотрены для жителей старше 80 лет.

«Подарок вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг 100-летнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что центры московского долголетия подготовили праздничные программы по случаю четырёхлетия.

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