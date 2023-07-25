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Экономист Кобяк высказался об изменениях в предоставлении кредитных каникул

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Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.
Экономист Кобяк высказался об изменениях в предоставлении кредитных каникул
  • Gettyimages.ru
  • © Andrii Zorii

«Мера действительно помогает заёмщикам улучшить свою кредитную историю и не попасть в какую-либо просрочку и тем самым не уйти в риск неплатёжеспособности и последующую процедуру банкротства. Ну, и банкам позволяет сохранить свой кредитный портфель без начисления дополнительных резервов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в результате последующие платежи увеличиваются, если человек не меняет срок; либо увеличивается срок и, соответственно, проценты.

Ранее Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, объяснил в беседе с RT важность закона о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам.

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