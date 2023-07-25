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Профессор Сапрыкин предостерёг от употребления рыбы из городских водоёмов

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Доктор медицинских наук профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин заявил, что рыбу из городских водоёмов не стоит употреблять в пищу.
Профессор Сапрыкин предостерёг от употребления рыбы из городских водоёмов
  • Gettyimages.ru
  • © NRuedisueli

«Любой город, особенно большой, — это серьёзный источник экологических загрязнений. Пары многочисленных бензиновых выхлопов, отходы работающих предприятий, мусор у нас под ногами, масло и грязь с моющихся во дворах машин, испарения сточных вод — всё это с дождевой водой или грунтовыми водами рано или поздно попадает в воду городских водоёмов», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил Сапрыкин, водорослями питается планктон, планктоном — рыбы.

По словам эксперта, все попавшие с такой рыбой токсичные вещества прежде всего сказываются на здоровье печени.

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