Профессор Сапрыкин предостерёг от употребления рыбы из городских водоёмов
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«Любой город, особенно большой, — это серьёзный источник экологических загрязнений. Пары многочисленных бензиновых выхлопов, отходы работающих предприятий, мусор у нас под ногами, масло и грязь с моющихся во дворах машин, испарения сточных вод — всё это с дождевой водой или грунтовыми водами рано или поздно попадает в воду городских водоёмов», — сказал он в беседе с Life.ru.
Как отметил Сапрыкин, водорослями питается планктон, планктоном — рыбы.
По словам эксперта, все попавшие с такой рыбой токсичные вещества прежде всего сказываются на здоровье печени.
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