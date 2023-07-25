В Новосибирске вынесли приговор хирургу, забывшему салфетку в теле пациентки
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Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт Кировского районного суда.
Врача приговорили к полутора годам лишения свободы и двум годам запрета хирургических операций. Он обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Приговор в законную силу пока не вступил.
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