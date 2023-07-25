Узнать больше

В Новосибирске вынесли приговор хирургу, забывшему салфетку в теле пациентки

Короткая ссылка
В Новосибирске вынесли приговор хирургу-ортопеду, который по ошибке оставил в теле 68-летней пациентки салфетку. В результате женщина скончалась от воспаления.
В Новосибирске вынесли приговор хирургу, забывшему салфетку в теле пациентки
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт Кировского районного суда.

Врача приговорили к полутора годам лишения свободы и двум годам запрета хирургических операций. Он обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить