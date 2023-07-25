В Новосибирске вынесли приговор хирургу, забывшему салфетку в теле пациентки

В Новосибирске вынесли приговор хирургу-ортопеду, который по ошибке оставил в теле 68-летней пациентки салфетку. В результате женщина скончалась от воспаления.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на сайт Кировского районного суда.

Врача приговорили к полутора годам лишения свободы и двум годам запрета хирургических операций. Он обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка.