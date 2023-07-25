Бесплатная аренда электровелосипедов стала доступна для некоторых категорий москвичей

С 25 июля москвичи смогут совершать бесплатные поездки на новых электровелосипедах 2.0 столичного проката «Велобайк». Такая услуга будет доступна только владельцам безлимитных «Единых» и карт москвича обучающихся.

Об этом сообщает НТВ.

Для того чтобы воспользоваться велосипедом, нужно привязать карту москвича или «Единый» на 30, 90 или 365 дней, записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и активировать бесплатные поездки в приложении «Велобайк».

Время каждой бесплатной поездки — 30 минут. Общее число поездок зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 бесплатных поездок, на 90 дней — 180, на 365 дней (билет «Единый») — 390 поездок.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.