Бесплатная аренда электровелосипедов стала доступна для некоторых категорий москвичей
Об этом сообщает НТВ.
Для того чтобы воспользоваться велосипедом, нужно привязать карту москвича или «Единый» на 30, 90 или 365 дней, записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и активировать бесплатные поездки в приложении «Велобайк».
Время каждой бесплатной поездки — 30 минут. Общее число поездок зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 бесплатных поездок, на 90 дней — 180, на 365 дней (билет «Единый») — 390 поездок.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.