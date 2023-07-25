Специалист Сокольский рассказал, как утилизировать просроченные лекарства

Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, как утилизировать просроченные лекарства.

«Утилизация лекарств — большая, не решённая в нашей стране проблема. Отчасти потому, что у нас остро не хватает мусоросжигающих заводов, на которых в других странах уничтожают просроченные лекарства (никакой другой способ утилизации для них не подходит)», — объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, блистеры наносят самый большой вред природе, так как могут разлагаться веками.

В то же время некоторые граждане могут, найдя на свалке таблетки, выпить их. По словам эксперта, это может пагубно сказаться на их здоровье.

Поэтому Сокольский рекомендует спустить в унитаз просроченные лекарства, предварительно вынув их из упаковки.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала пожилым принимать лекарства только по предписанию врача.