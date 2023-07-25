Школьник из Казани стал лауреатом Международной химической олимпиады

Ученик казанского лицея №131 Никита Перов стал лауреатом Международной химической олимпиады в Цюрихе.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Россияне принимали участие очно. Они завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Перов выиграл золото. Первые места также заняли Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкирии. Серебра удостоен Алексей Михеев из Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).