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Школьник из Казани стал лауреатом Международной химической олимпиады

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Ученик казанского лицея №131 Никита Перов стал лауреатом Международной химической олимпиады в Цюрихе.
Школьник из Казани стал лауреатом Международной химической олимпиады
  • Gettyimages.ru
  • © MILATAS

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Россияне принимали участие очно. Они завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Перов выиграл золото. Первые места также заняли Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкирии. Серебра удостоен Алексей Михеев из Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

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