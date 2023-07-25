На Ставрополье 583 семьи направили средства маткапитала на образовательные цели
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Социального фонда.
Программа включает различные образовательные организации от детсада до вуза. Главное условие — наличие у неё соответствующей лицензии.
Всего семьи направили свыше 36 млн рублей средств маткапитала.
Наряду с этим стало известно, что власти Ямала приняли решение повысить максимальный возраст вступающих в брак супругов, которые могут получить семейный медсертификат, с 35 до 45 лет. Об этом информирует ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
Ранее в Министерстве социального развития и труда Астраханской области сообщили, что с многодетными семьями региона заключили свыше 320 социальных контрактов.