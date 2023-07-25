На Ставрополье 376 детей с инвалидностью получили бесплатные путёвки в санатории

В Ставропольском крае с начала 2023 года путёвками в санатории обеспечили 376 детей с инвалидностью. Столько же путёвок получили сопровождающие взрослые.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевого отделения СФР.

Помимо путёвки выдаются также талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

До конца текущего года планируют выдать ещё 128 таких путёвок.

Ранее министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что компенсацию за путёвку в детский лагерь можно получить при помощи всего трёх документов.