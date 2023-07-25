Роспотребнадзор заявил о 3 тысячах новых случаев коронавируса в России за неделю

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России. За неделю зафиксировано 3182 новых случая.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей, зафиксировано 3182 случая», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что геноварианты штамма «Омикрон» остаются самыми распространёнными.

Ранее стало известно, что Минздрав России предложил проект перехода от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации уязвимых категорий граждан.

11 июля сообщалось, что за неделю в России зафиксировали 3,9 тыс. случаев COVID-19.