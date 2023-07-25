В Ленобласти задержали чиновника по делу о гибели человека под обрушившимся мостом в Луге

Правоохранительные органы задержали первого замглавы администрации Лужского района Ленинградской области по делу о гибели мужчины под обрушившимся пешеходным мостом.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы СУ СК России по области.

Уточняется, что чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Утверждается, что обрушение деревянного моста произошло в Луге в ходе проведения районного историко-фольклорного праздника-фестиваля «Ольгины берега», в результате инцидента 7 человек получили травмы, один мужчина погиб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил доклад об обстоятельствах случившегося.

Ранее в следственном органе сообщили, что пешеходный мост обрушился в городе Луге.

Также СК возбудил дело по факту произошедшего.