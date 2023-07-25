Школьники из ЯНАО представят Россию на чемпионате мира по робототехнике в Индии
- Gettyimages.ru
- © Maskot
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на центр поддержки одарённых детей региона.
Отмечается, что школьники из команды STT_TEAM выиграли чемпионат страны по робототехнике и получили право представлять её на международном уровне.
«Команда представит свой проект по использованию оптоволокна для экономии энергии в освещении», — добавили в центре.
Международный чемпионат по робототехнике Technoxian 7.0 пройдёт в Нью-Дели 25—27 июля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на Кубке президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина 11-летний шахматист выступил против гроссмейстера.