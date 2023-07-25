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Школьники из ЯНАО представят Россию на чемпионате мира по робототехнике в Индии

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Команда школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа представит Россию на чемпионате мира по робототехнике в Индии.
Школьники из ЯНАО представят Россию на чемпионате мира по робототехнике в Индии
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на центр поддержки одарённых детей региона.

Отмечается, что школьники из команды STT_TEAM выиграли чемпионат страны по робототехнике и получили право представлять её на международном уровне.

«Команда представит свой проект по использованию оптоволокна для экономии энергии в освещении», — добавили в центре.

Международный чемпионат по робототехнике Technoxian 7.0 пройдёт в Нью-Дели 25—27 июля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на Кубке президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина 11-летний шахматист выступил против гроссмейстера.

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