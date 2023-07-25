Госдума одобрила закон о штрафах за участие в незарегистрированной иностранной НПО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о штрафах за участие в деятельности в России иностранной НПО, если сведения о ней отсутствуют в реестре Минюста.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы Российской Федерации.

Депутаты предложили установить административную ответственность за участие в деятельности подобных организаций.

Штрафы могут составить до 5 тыс. рублей для граждан России, до 50 тыс. рублей для должностных лиц, юридическим лицам придётся заплатить до 100 тыс. рублей, а иностранцам и лицам без гражданства — до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме утвердили поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военкоматам при проведении мобилизации.