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Госдума одобрила закон о штрафах за участие в незарегистрированной иностранной НПО

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о штрафах за участие в деятельности в России иностранной НПО, если сведения о ней отсутствуют в реестре Минюста.
Госдума одобрила закон о штрафах за участие в незарегистрированной иностранной НПО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы Российской Федерации.

Депутаты предложили установить административную ответственность за участие в деятельности подобных организаций.

Штрафы могут составить до 5 тыс. рублей для граждан России, до 50 тыс. рублей для должностных лиц, юридическим лицам придётся заплатить до 100 тыс. рублей, а иностранцам и лицам без гражданства — до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме утвердили поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военкоматам при проведении мобилизации.

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