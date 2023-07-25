Стоматолог Антипенко назвал спешку самой распространённой ошибкой при чистке зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал о наиболее распространённых ошибках при чистке зубов.

В беседе с сайтом «Москва 24» специалист объяснил, что одной из самых частых ошибок при чистке зубов является использование неправильной зубной щётки. По его словам, лучше использовать щётку средней жёсткости. Мягкая не может убрать налёт, а жёсткая повреждает десну.

При этом стоматолог рекомендует на чистку зубов уделять не менее трёх минут. Также, по его словам, не менее важно чистить как передние, так и задние зубы.

Антипенко рекомендует всем использовать зубную нить, а людям с имплантатами и брекетами — специальный ирригатор.

По словам стоматолога, можно также использовать ополаскиватель, но при этом обратить внимание на его состав.

«Если в ополаскивателе есть хлоргексидин, то пользоваться им можно не более десяти дней», — добавил Антипенко.

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