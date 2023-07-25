Центры московского долголетия подготовили праздничные программы по случаю четырёхлетия

Столичные центры московского долголетия проведут тематические мероприятия для всех желающих в рамках фестиваля, организованного по случаю четырёхлетия проекта, с 24 по 30 июля.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мероприятия будут посвящены, в частности, спортивным, интеллектуальным, кулинарным и творческим активностям.

По её словам, для москвичей проведут мастер-классы, тематические лекции, квесты.

Первый центр московского долголетия открылся в Марьиной Роще в 2019 году. В настоящее время в городе работает 86 пространств, а к концу года их число увеличится до 120, передаёт «Москва 24».

Ранее в Хабаровском крае рассказали подробности о реализации программы активного долголетия.