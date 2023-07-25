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В 2023 году в Петербурге медобследования прошли 1,5 млн жителей

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В Санкт-Петербурге профосмотры и диспансеризацию прошли 1,5 млн жителей с начала 2023 года.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Уточняется, что в этом году плановый показатель прохождения диспансеризации составляет 2,7 млн граждан.

В Смольном отметили, что тем, кто имеет хронические заболевания или переболел коронавирусом в тяжёлой форме, стоит в первую очередь обратиться за профилактической помощью.

Ранее руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог, гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова заявила, что базовые обследования нужно проходить ежегодно.

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